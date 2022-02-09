Все россияне с картой «Мир» получат по 40 000 рублей в 2022 году

Все россияне с картой &#171;Мир&#187; получат по 40 000 рублей в 2022 году
Россиянам готовы вернуть до 40 000 рублей за поездки по Дальнему Востоку. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Каждый российский гражданин в 2022 году сможет получить выплату до 40 000 рублей. Деньги начислят на банковские карты «Мир».

Речь идет о выплате, которую дают за поездки по России. С января 2022 года начался новый этап туристического кешбэка. Российские путешественники смогут вернуть часть денег за бронь поездки по стране. Максимальный размер кешбека составит 20 000 рублей с одного бронирования, но некоторые туристы смогут получить в два раза больше.

Власти предлагают платить россиянам до 40 000 рублей в руки за поездки по Дальнему Востоку. Эта идея получила одобрение президента Владимира Путина еще в прошлом году. Сейчас согласование инициативы находится на финальной стадии.

Ожидается, что программа двойного кешбека за путешествие по Дальнему Востоку будет работать по тем же правилам, что и действующая сейчас. Для возврата части средств турист должен будет оплатить путевку картой «Мир», после чего деньги вернутся в течение нескольких дней. Воспользоваться туристическим кешбэком смогут россияне со всех регионов страны без исключения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеры получат новые соцвыплаты в конце первого квартала.

выплата дальний восток путешествия туристический кешбек


 

Новости партнеров
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Конфликт двух петербуржцев: в сети
Конфликт двух петербуржцев: в сети "сцепились" Собчак и Шнуров
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Горелов: в России коронавирусом повторно заражаются 15% граждан
Все россияне с картой «Мир» получат по 40 000 рублей в 2022 году
Вирусолог объяснил, почему привитый 8 раз Жириновский заразился COVID-19
«Проститутки!»: Никита Джигурда резко высказался об актрисах, ...
«Нечестная уборка»: по итогам обысков в коммунальных службах ...
От «Черной речки» до станции «Ручьи» с 15 июля начнет ...
Глыба льда свалилась на детскую коляску в Луге: СК начал доследственную проверку
В Красносельском районе начальник отдела закупок могу получить взятку от ...