От 5 и до 10 тыс. рублей: пенсионеры получат новые соцвыплаты в конце первого квартала

Российским пенсионерам рассказали о новых социальных выплатах до 10 тысяч рублей, которые они получат уже в первом квартале.

В настоящий момент неизвестна точная дата получения денежных средств, однако отмечается, что выплаты составят от пяти до десяти тысяч рублей. Пожилым гражданам их передадут в конце первого квартала 2022 года.

Единовременная социальная выплата до десяти тысяч рублей нужна потому, что индексирование пенсий выше уровня инфляции не сумело пенсионерам покрыть выросшие в этом году расходы.

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, рассказал о том, что точная дата получения денежных средства станет известна чуть позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме считают необходимым каждый год индексировать все соцвыплаты.