В Госдуме считают необходимым каждый год индексировать все соцвыплаты

В Государственной думе хотят, чтобы все выплаты индексировались. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Государственной думе хотят, чтобы все выплаты индексировались. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Большое количество социальных выплат для россиян не индексировались на протяжении многих лет.

Парламентарий Михаил Щапов заявил, что некоторые пособия не становились больше около 15 лет и давно утратили свою покупательскую способность, передает URA.RU.

По словам Шапова, в России существует целый ряд фиксированных выплат, ежегодно они не индексируются. Так, размер пособия по уходу за пожилым человеком старше 80 лет и совершеннолетним инвалидом равен всего 1200 рублей. Выплату не индексировали порядка 15 лет.

Стоит отметить, что родителям, которые заботятся о ребенке-инвалиде, выплачивают по 10 тыс. рублей ежемесячно, как только маломобильный гражданин достигает 18 лет, выплата сокращается до 1,2 тыс. рублей.

Михаил Щапов отметил, что при этом ребенок продолжает оставаться инвалидом, выйти на работу он также не может, нуждается в такой же заботе, как и до 18 лет, однако размер выплаты родителям сильно уменьшается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам сообщили об увеличении выплат больничных в 2022 году.