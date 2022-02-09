Глава ЗакСа Бельский отреагировал на увольнение учительницы за стихи Хармса

Председатель петербургского ЗакСобрания Александр Бельский заявил, что ситуация с увольнением учительницы, которая читала школьникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, требует тщательного разбирательства.

В первую очередь главу парламента Петербурга удивило, что девушка рассказала о своем увольнении только через два месяца, что, по мнению Бельского, выглядит подозрительно. Он отметил, что за последний год Серафима Сапрыкина успела поработать в трех школах.

«Это происходило на уроке — на минуточку — 7 декабря, это был день, когда все говорили о Московской битве. Урок велся не по тематике. Человек оттуда уволился сам. Уже устроился в другую школу и оттуда уже тоже уволился», — заявил Бельский на брифинге 9 февраля.

По мнению спикера ЗакСа, поведение учительницы вызывает много вопросов, она зачастую не находит общий язык с коллегами.

Бельский также выразил надежду, что комитет по образованию примет грамотное решение по ситуации.

Напомним, учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской гимназии прокомментировали увольнение учителя из-за Хармса.