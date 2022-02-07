В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учителя из-за Хармса

В петербургской гимназии заявили, что учителя внеурочной деятельности Серафиму Сапрыкину никто не увольнял, она ушла сама.

Об этом рассказал педагог-организатор гимназии № 168.

«Она пришла в августе, а ушла месяц назад, даже полгода не проработала. На гимназии это не отразилось, но кому могла, всем нахамила, — приводит его слова 78.ru.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Напомним, учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.