Россиянам с детьми, переезжающим в Петербург, пообещали выплату в 6 тыс. 400 рублей с 10 февраля

Выплата полагается семьям с детьми от 3 до 7 лет. Фото: Pixabay

Выплата полагается семьям с детьми от 3 до 7 лет. Фото: Pixabay

Граждане Российской Федерации с детьми, которые переезжают в Петербург из маленьких городов, получат новую выплату в 6 тысяч 400 рублей с 10 февраля этого года.

Жители России, у которых есть малыши в возрасте от 3 до 7 лет смогут получить выплату. Денежные средства ранее не выдавались в связи с некоторыми пробелами в законодательстве. Об этом пишет издание PRIMPRESS.

По закону, иметь возможность получить такое пособие имеют право лишь те семьи, у которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации. Кроме того, чтобы получать выплаты родители должны быть прописаны в том регионе, где проживают.

Зачастую, россияне из маленьких городков стремятся перебраться из небольших регионов с низким уровнем жизни в Северную столицу. Таким образом, родители становятся лишены положенной им выплаты. Ведь приезжие предпочитают оформлять только лишь временную регистрацию в городе на Неве, а не полноценную прописку.

Избранники народа решили взяться за эту проблему. Так, парламентарии создали законодательный проект, предусматривающий получение пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не взирая на место и вид прописки.

Стоит отметить, что такая норма будет действовать, начиная с 1 января 2022 года. Это означает, что выплаты на детей родителям придут задним числом, за январь.

Напомним, что размер пособия насчитывает 50% от прожиточного минимума на детей. В Санкт-Петербурге он равняется 12 тысячам 765 рублям. Выходит, что семьям будет приходить по 6 тысяч 383 рубля каждый месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам рассказали о новых социальных выплатах до 10 тысяч рублей. В настоящий момент неизвестна точная дата получения денежных средств, однако отмечается, что выплаты составят от пяти до десяти тысяч рублей. Пожилым гражданам их передадут в конце первого квартала 2022 года. Единовременная социальная выплата необходима потому, что индексирование пенсий выше уровня инфляции не сумело пенсионерам покрыть выросшие в этом году расходы.