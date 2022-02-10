Потехина заявила, что Петербург остается противником дистанционного обучения

Петербург первым в стране ввел смешанный формат обучения в школах, являясь противником дистанционного формата. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, перейти к онлайн-обучению школы вынудил взрывной рост заболеваемости коронавирусом в городе. В результате директорам дали право самостоятельно принимать решения о переводе классов на удаленку.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», вице-губернатор отметила, что до того, как было принято решение о введении дистанционного формата, на дому уже обучалась практически пятая часть школьников, это более 100 тыс. детей. На пике заболеваемости дома оставались более 300 тыс. учащихся.

Вице-губернатор напомнила, по правилам классы всегда отправляли на карантин, если одновременно болели 20% учащихся.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смешанный формат обучения действует во всех школах Северной столицы. Ограничение касается именно государственных учреждений. Пока официально на удаленный формат обучения перевели лишь старшеклассников.