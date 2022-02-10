Беглов поручил помочь семье пострадавшего от падения снега ребенку: почему единственное предложение чиновников оказалось ненужным

Беглов поручил помочь семье пострадавшего от падения снега ребенку: почему единственное предложение чиновников оказалось ненужным
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вместо обещанной губернатором Александром Бегловым помощи семья ребенка, на которого в центре Петербурга упал с крыши снег, получила одно скромное предложение.

По словам матери пострадавшего мальчика, пользы от этого предложения – ноль.

После громкого инцидента губернатор Александр Беглов поручил «принять меры», а главе Центрального района взять ситуацию на контроль.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что сам губернатор с ней не встречался, сообщает Мойка78. С женщиной встретилась врио главы района Елена Федорова. Все, что предложила чиновница – дополнительную медицинскую помощь.

По словам матери пострадавшего мальчика, к счастью, состояние ребенка не требует дополнительной помощи, и от предложения чиновников семья отказалась. Других предложений помощи от Беглова и его подчиненных больше не поступало.

По соглашению сторон управляющая компания выплатила женщине компенсацию. Она отметила, что в диалоге с управляющей компаний подчиненные Беглова никаким образом не участвовали.

Напомним, снег, упавший с крыши шестиэтажного дома в центре Петербурга, придавил маленького мальчика в коляске. Ребенку врачи поставили диагноз: ушиб живота. Состояние маленького пациента оценили как удовлетворительное. Мальчик лежал в коляске, когда на неё упал снег с дома №37 на 4-й Советской. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Центрального района. Органы проверят информацию о травмировании малыша, а также соблюдение управляющей организацией требований жилищного законодательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чистильщика снега на Большом Сампсониевском проспекте пришибло льдиной.

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