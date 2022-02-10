Соцзащита переведет российским семьям по 11 000 уже 11-12 февраля

Соцзащита переведет российским семьям по 11 000 уже 11-12 февраля
Сумма выплаты зависит от региона проживания семьи. Фото: Pixabay

Служба социальной защиты начнет перевод денежных пособий на банковские карты россиян. В конце недели, 11 и 12 февраля, будет перечислено пособие на рождение/усыновление ребенка. Получить выплату можно при рождении первенца или при усыновлении малыша.

Сумма выплаты зависит от региона проживания семьи, а также от времени подачи заявления. Пособие выплачивается ежемесячно всем семьям в России, оформившим выплату. Переводы средств проходят автоматически на банковские карты россиян, сообщает PRIMPRESS.

Оформить пособие могут семьи, в которых суммарный доход не превышает уровня двух минимальных прожиточных минимумов, установленных в регионе, на одного человека. В каждом субъекте Российской Федерации прожиточный минимум разный, его размер устанавливают региональные власти.

Для расчета выплаты берется минимум на одного человека трудоспособного возраста и умножатся на 2. Средний доход на одного члена семьи получается около 25 тысяч.

Если сумма на одного члена семьи меньше, то при рождении ребенка можно подать заявление о назначении выплаты.

Сумма пособия приравнивается к прожиточному минимуму, установленному на ребенка в регионе проживания семьи.

Для оформления пособия гражданам нужно обратиться в региональное отделение социальной защиты с заявлением на выплату и комплектом необходимых документов. Тем, кто уже оформил ежемесячное пособие, деньги будут переведены автоматически.

Фактический размер пособия зависит и от времени, когда было подано заявление. Для тех, кто оформлял документы в 2021 году, сумма выплаты останется на прежнем уровне. А вот пособия 2022 года уже проиндексированы и увеличены.

Разницы в выплате будут около 500-600 рублей, которые прибавились за счет индексации по повышенной ставке.

денежные выплаты деньги детские пособия семьи с детьми семья социальная защита соцподдержка


 

Новости партнеров
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Соцзащита переведет российским семьям по 11 000 уже 11-12 февраля
Старшеклассники петербургских школ начнут очное обучение после 13 февраля
«Начал вопить не разобравшись в ситуации»: скандал с ...
Интерьеры Смольного собора закончат реставрировать к маю 2022 года
В Яндекс.Go прокомментировали инцидент с водителем такси, который занимался ...
В феврале Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату в 10 000 рублей
Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки
С 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии