Соцзащита переведет российским семьям по 11 000 уже 11-12 февраля

Служба социальной защиты начнет перевод денежных пособий на банковские карты россиян. В конце недели, 11 и 12 февраля, будет перечислено пособие на рождение/усыновление ребенка. Получить выплату можно при рождении первенца или при усыновлении малыша.

Сумма выплаты зависит от региона проживания семьи, а также от времени подачи заявления. Пособие выплачивается ежемесячно всем семьям в России, оформившим выплату. Переводы средств проходят автоматически на банковские карты россиян, сообщает PRIMPRESS.

Оформить пособие могут семьи, в которых суммарный доход не превышает уровня двух минимальных прожиточных минимумов, установленных в регионе, на одного человека. В каждом субъекте Российской Федерации прожиточный минимум разный, его размер устанавливают региональные власти.

Для расчета выплаты берется минимум на одного человека трудоспособного возраста и умножатся на 2. Средний доход на одного члена семьи получается около 25 тысяч.

Если сумма на одного члена семьи меньше, то при рождении ребенка можно подать заявление о назначении выплаты.

Сумма пособия приравнивается к прожиточному минимуму, установленному на ребенка в регионе проживания семьи.

Для оформления пособия гражданам нужно обратиться в региональное отделение социальной защиты с заявлением на выплату и комплектом необходимых документов. Тем, кто уже оформил ежемесячное пособие, деньги будут переведены автоматически.

Фактический размер пособия зависит и от времени, когда было подано заявление. Для тех, кто оформлял документы в 2021 году, сумма выплаты останется на прежнем уровне. А вот пособия 2022 года уже проиндексированы и увеличены.

Разницы в выплате будут около 500-600 рублей, которые прибавились за счет индексации по повышенной ставке.