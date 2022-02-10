Директора компании, в которой работал погибший от льда дворник, заключили под стражу до апреля

Директора компании, в которой работал погибший от льда дворник, заключили под стражу до апреля
Директора компании, в которой работал погибший от льда дворник, заключили под стражу до апреля. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге до апреля заключили под стражу директора управляющей компании, в которой работал погибший от глыбы льда на Большом Сампсониевском проспекте дворник.

Отмечается, что во время обысков в офисе на улице Михайлова директор вел себя неадекватно и напал на следователя, отобрав от него очки и толкнув в грудь. В результате правоохранитель получил травмы. Также агрессивный директор выхватил два мобильных телефона, которые сначала сам и предоставил по требованию следствия. До 7 апреля 2022 года мужчина будет находиться под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Несмотря на предъявленное обвинение по статьям «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Угроза или насильственные действия при осуществлении правосудия», вину полностью не признал.

До вынесения решения Калининский районный суд продлил срок задержания мужчины на 72 часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 февраля, в Санкт-Петербурге огромная глыба льда упала на сотрудника компании УК «Релакс». Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, а в самой компании потом проводили проверки, но получили отпор от гендиректора организации.

Большой Сампсониевский проспект глыба льда дворник новости СПб


 

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