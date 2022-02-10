СМИ: тяжелобольной COVID-19 Жириновский не узнает родных

СМИ: тяжелобольной COVID-19 Жириновский не узнает родных
Жириновский находится в тяжелом состоянии. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный неделю назад с диагнозом COVID-19, больше не узнает окружающих.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники. По данным издания, заболевший Жириновский перестал узнавать родственников и лечащих врачей. Он по-прежнему в тяжелом состоянии и медики не дают никаких прогнозов относительно самочувствия политика.

75-летнего политика доставили в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.

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СМИ: тяжелобольной COVID-19 Жириновский не узнает родных
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