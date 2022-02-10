Врач-невролог назвал факторы риска появления болезни Альцгеймера

Врач-невролог назвал факторы риска появления болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера проявляется в пожилом возрасте. Фото: pixabay

Врач-невролог Алексей Кудряшов объяснил, как предсказать развитие болезни Альцгеймера.

Специалист заявил в разговоре с «РЕН ТВ», что повышенный риск развития болезни Альцгеймера зависит не только от генетики, но и от других факторов. К примеру, ускорить процесс могут сосудистые заболевания и метаболические нарушения.

Невролог посоветовал россиянам, возраст которых приближается к 30-40 годам, всерьез заняться здоровьем и регулярно обследоваться. Необходимо оценить состояние головного мозга и его когнитивных функций. Кроме того, важно узнать побольше о своей генетике, чтобы оценить риск предрасположенности к болезни Альцгеймера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые заявили, что люди с ожирением лучше защищены от повторного COVID-19.

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