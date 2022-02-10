Ученые заявили, что люди с ожирением лучше защищены от повторного COVID-19

Страдающие от ожирения люди, которые уже перенесли COVID-19, более устойчивы к повторному заболеванию. Фото: unsplash

Страдающие от ожирения люди, которые уже перенесли COVID-19, более устойчивы к повторному заболеванию. Фото: unsplash

Переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от повторного заражения, считают израильские ученые медцентра «Шиба».

Как передает РИА Новости, специалисты объяснили, что уровень антител со временем снижается как у переболевших ковидом, так и у привитых. При этом количество антител у переболевших было больше, чем у вакцинированных.

Ученые также нашли взаимосвязь между лишним весом и уровнем антител. Оказалось, что страдающие от ожирения люди, которые уже перенесли COVID-19, более устойчивы к повторному заболеванию.

Пациенты с индексом массы тела 30 или выше имели преимущества над теми, у кого избыточный или нормальный вес.

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