Врачи: после COVID-19 могут выпадать волосы и ломаться ногти

При постковиде у пациентов может наблюдаться довольно длительное выпадение волос. Фото: unsplash

При постковиде у пациентов может наблюдаться довольно длительное выпадение волос. Фото: unsplash

Иммунолог Николай Крючков и врач-инфекционист Николай Малышев предупредили переболевших коронавирусом о новых последствиях.

Крючков заявил в разговоре с Ura.ru, при постковиде у пациентов может наблюдаться довольно длительное выпадение волос. Кроме того, у переболевших могут начать ломаться ногти.

Он считает, что подобные последствия ковида появляются из-за снижения кровообращения. При ишемии волосяные луковицы и ногти не получают достаточного «питания», объяснил иммунолог. При этом подобные симптомы встречаются не так часто, как другие.

Малышев, в свою очередь, призвал пациентов, столкнувшихся с такими проявлениями, не волноваться, поскольку они длятся максимум несколько месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сомнолог рассказала о бессоннице и ее длительности после коронавируса.