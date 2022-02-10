Некоторым гражданам РФ поступит разовая выплата в 15 000 рублей в 2022 году

Выплата коснется всех детей, рожденных после 1 января 2022 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Выплата коснется всех детей, рожденных после 1 января 2022 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Одна категория жителей России получит новую разовую выплату от социальной защиты. Деньги будут поступать автоматически.

Речь идет о единовременных выплатах молодым россиянкам при рождении первого ребенка. На федеральном уровне уже установлена выплата для таких случаев, но некоторые регионы вводят свои доплаты.

К примеру, новую разовую выплату на первого ребенка недавно ввели в ХМАО, но деньги выдают не всем. Рассчитывать на средства могут только матери в возрасте до 35 лет включительно. Выплачивают в таких случаях по 15 000 рублей. Если женщина родила двойню или тройню, то сумма увеличивается в два и три раза соответственно.

Выплата коснется всех детей, рожденных после 1 января 2022 года. Деньги начисляются автоматически после появления записи о новорожденном в ЗАГСе.

На федеральном уровне выплата на ребенка положена каждой матери. Размер составляет около 20 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всем россиянам с 11 февраля выплатят по 5000 рублей на карту «Мир».