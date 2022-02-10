Всем россиянам с 11 февраля выплатят по 5000 рублей на карту «Мир»

Всем россиянам с 11 февраля выплатят по 5000 рублей на карту &#171;Мир&#187;
Для получения кэшбэка нужно оплатить поездку картой "Мир". Фото: Pixabay

Российским гражданам в Ростуризме рассказали о денежных выплатах за туры по стране. Деньги уже начали поступать на банковские карты «Мир».

Выплаты идут по программе туристического кэшбэка. Каждый россиянин может вернуть часть средств, потраченных на поездку по регионам РФ. Для этого нужно оплатить путевку картой «Мир», и деньги вернутся обратно на счет.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за две недели участие в программе приняли уже 200 тысяч человек. Всего гражданам вернулось около 1 миллиарда рублей. То есть каждый в среднем получает по 5000 рублей.

В этом году государство выделило на туристический кэшбэк 5 миллиардов рублей, половина из которых уйдет на осень. Если деньги, запланированные на весну, закончатся раньше, то власти объявят о досрочном окончании данного этапа продаж. Оплатить поездку можно до середины апреля, а отправиться в путешествие — до 30 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в РФ снова дадут по 10 000 рублей: выплата может поступить уже в марте.

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