Пенсионерам в РФ снова дадут по 10 000 рублей: выплата может поступить уже в марте

Пенсионерам в РФ снова дадут по 10 000 рублей: выплата может поступить уже в марте
Единоразовая выплата вновь может повториться в ближайшее время. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российских пенсионеров в начале марта вновь может ждать единоразовая выплата в размере 10 000 рублей. Денежным сюрпризом граждан может обрадовать президент Владимир Путин.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что в последнее время стали чаще говорить о новой единоразовой мере финансовой поддержки для пожилых россиян. По мнению экономистов, правительство может назначить выплату по итогам первого квартала 2022 года.

Поводом для этого может послужить высокий уровень годовой инфляции, которая по итогам января уже разогналась до 8,9%. Это уже превышает обновленную индексацию пенсий на 8,6%. Об этом сообщает Primpress.

«Наиболее эффективным механизмом в этом плане являются единовременные выплаты. Мы это видели прошлой осенью, когда по поручению президента пенсионеры получили по 10 тысяч рублей», — отмечает Власов.

Он считает, что единоразовая выплата вновь может повториться в ближайшее время. Президент может объявить о ней во время своего послания Федеральному собранию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеров в РФ обрадовали еще одной индексацией пенсий в 2022 году.

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