Пенсионеров в РФ обрадовали еще одной индексацией пенсий в 2022 году

Выплаты пересчитают задним числом, с 1 января 2022 года. Фото: Pixabay

Выплаты пересчитают задним числом, с 1 января 2022 года. Фото: Pixabay

Пожилым россиянам сообщили о новой готовящейся индексации пенсий, на которую могут рассчитывать несколько миллионов пенсионеров.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что еще одна рекордная индексация ждет такую многочисленную категорию россиян, как военные пенсионеры. Законопроект об индексации выплат для них уже подготовлен.

По словам премьер-министра, пенсии военным увеличат на 8,6%, что станет абсолютным рекордом, поскольку в последние годы выплаты военным индексировали всего на 3-4%.

Выплаты пересчитают задним числом, с 1 января 2022 года. То есть за январь и февраль военным пенсионерам придет доплата. Кроме того, прибавка к выплатам ждет бывших пожарных, работников нацгвардии и других.

Точные сроки утверждения законопроекта Мишустин не назвал. Однако, по его словам, это произойдет в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии.