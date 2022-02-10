Врач: у переболевших «омикроном» могут начаться проблемы со слухом

Врач: у переболевших &#171;омикроном&#187; могут начаться проблемы со слухом
Штамм "омирон" приводит к воспалению уха и проблемам со слухом. Фото: unsplash

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко заявила, что после перенесенного коронавируса у пациентов могут обнаружиться проблемы со слухом.

Медик рассказала телеканалу «Звезда», что ковид способен оказывать негативное влияние на периферические нервные клетки. В частности, штамм «омикрон» приводит к воспалению уха и проблемам со слухом. Как объяснила врач, инфекция проникает в слуховую трубу через нос, что приводит к появлению среднего отита.

По словам Мальченко, поражение слухового прохода может обернуться тяжелым и длительным лечением, а вероятность полного восстановления слуха снижается.

Однако медик подчеркнула, что причин для паники нет. Осложнения появляются в редких случаях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что люди с ожирением лучше защищены от повторного COVID-19.

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