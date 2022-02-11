Врач предупредил, что коронавирус может стать «проводником» для других болезней

Коронавирус может стать "проводником" как для вирусных инфекций, так и для хронических болезней. Фото: pexels

Коронавирус может стать "проводником" как для вирусных инфекций, так и для хронических болезней. Фото: pexels

Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что ковид может не только нанести вред организму зараженного пациента, но и спровоцировать развитие других заболеваний.

Специалист заявил в интервью радио Sputnik, что появившиеся после COVID-19 нарушения в работе иммунной системы приводят к тому, что пациент становится восприимчивым к другим вирусным инфекциям. Например, ковид-пациенты сильнее потеют, что грозит развитием респираторных заболеваний.

«Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому», – отметил врач.

По словам Серебрянского, коронавирус может стать «проводником» как для вирусных инфекций, так и для хронических болезней. В хроническую форму могут перейти, к примеру, ревматологические заболевания и заболевания бронхолегочного аппарата.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у переболевших «омикроном» могут начаться проблемы со слухом.