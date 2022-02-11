Появились кадры с места крушения самолета на Камчатке, члены экипажа погибли

Появились кадры с места крушения самолета на Камчатке, члены экипажа погибли
Самолет рухнул на Каамчатке. Фото: Пресс-служба губернатора Камчатского края

На Камчатке в окрестностях села Северные Коряки Елизовского района разбился самолёт Ан-2. Члены экипажа погибли.

Ан-2 упал в пятницу, 11 февраля, в 3:30 по московскому времени. Самолет совершал рейс в село Тымлат, перевозил груз. Легкомоторное судно совершал взлет с необорудованной полосы. О падении самолета сообщили очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, при крушении самолет произошло возгорание фюзеляжа.

«В 04:25 (мск) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах видны обломки воздушного судна, а также пожар, который охватил место инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении частного вертолета во Франции погибли два человека. Сигнал вертолета был потерян спустя несколько часов после того, как он должен был взлететь.

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