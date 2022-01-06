При крушении частного вертолета во Франции погибли два человека

Частный вертолет потерпел крушение во французском департаменте Пюи-де-Дом.

В результате происшествия погибли два человека, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную жандармерию.

Причины произошедшего неизвестны.

Сигнал вертолета был потерян спустя несколько часов после того, как он должен был взлететь.

Охваченный пламенем вертолет нашли на перевале Беаля. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате жесткой посадки в Удмуртии вертолета Ми-2 скончался один член экипажа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.