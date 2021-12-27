Один член экипажа рухнувшего в Удмуртии вертолета Ми-2 погиб

По данным СМИ, в результате жесткой посадки погиб пилот. Фото: pixabay

По данным СМИ, в результате жесткой посадки погиб пилот. Фото: pixabay

В результате жесткой посадки в Удмуртии вертолета Ми-2 скончался один член экипажа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что второй член экипажа находится под присмотром медиков, ему оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщил Минздрав региона, врачи оценивают состояние выжившего как тяжелое.

По данным СМИ, в результате жесткой посадки погиб пилот.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили место экстренной посадки вертолета Ми-2. Пилот и пассажир воздушного судна были переданы бригаде медиков.

ЧП произошло в понедельник, 27 декабря, под Ижевском. Сообщение отт пилота о жесткой посадке поступило в 14:15. Поисками вертолета занимались порядка 300 человек с привлечением 80 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут спасатели на снегоходах.