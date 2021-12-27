В Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут спасатели на снегоходах

В Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут спасатели на снегоходах
На место выехали три бригады скорой помощи, включая реанимационную. Фото: Pixabay

Аварийную посадку пришлось совершить вертолету под Ижевском.

В Удмуртии под Ижевском вертолет совершил жесткую посадку, на борту находилось два человека, пишет РИА Новости. Они сами вышли на связь с экстренными службами.

Сообщается, в 14:15 по московскому времени пилот вертолета МИ-2 проинформировал о жестком приземлении в Якшур-Бодьинском районе республики недалеко от поселения Чайковский. Экипаж занимался патрулировалированием магистрального нефтепровода.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, погибших нет, пилот и пассажир травмированы. На помощь вылетел вертолет МИ-8, спасатели на снегоходах ищут пострадавших. На место выехали три бригады скорой помощи, включая реанимационную. Следователи начали проверку.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, в Петербурге пострадали люди от взрывов петард, двоим из них потребовалась госпитализация, третьему медицинская помощь была оказана на месте.

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