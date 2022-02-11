В Петербурге спрос на съемные квартиры вырос на 47%

Спрос на аренду квартир в Санкт-Петербурге за год вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Такая статистика замечена по всей России. В среднем по стране показатель долгосрочной аренды жилья составил 18%, сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».

Серьезный спрос был зафиксирован в Сочи, Калининграде и Москве. Эксперты полагают, что этому способствует рост ипотечных ставок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне смогут получить налоговый вычет без подачи декларации по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Такая возможность появилась благодаря изменениям, внесенным в законодательство РФ. Теперь право на вычет подтверждается на основании имеющейся в налоговых органах информации. Кроме того, срок проверки права на вычет и возврат налога составит 1,5 месяца. Ранее на это уходило около 4 месяцев.