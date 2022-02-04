Россияне смогут быстрее вернуть деньги за ипотеку благодаря изменениям в законе

Россияне смогут получить налоговый вычет без подачи декларации по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Деньги при этом придут быстрее.

Такая возможность появилась благодаря изменениям, внесенным в законодательство РФ. Теперь право на вычет подтверждается на основании имеющейся в налоговых органах информации.

Как передает Kurgan.ru со ссылкой на городском ИФНС, россияне смогут быстрее и проще получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение недвижимости и по уплате процентов по ипотеке.

Налоговая служба автоматически проверит все данные и сформирует в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предзаполненное заявление. Затем пользователю останется лишь подписать его.

Кроме того, срок проверки права на вычет и возврат налога составит 1,5 месяца. Ранее на это уходило около 4 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что С 2 февраля налоговые инспекции Петербурга приостановили прием граждан в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.