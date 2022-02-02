Налоговые инспекции прекратили прием петербуржцев из-за COVID-19

Петербуржцы смогут подавать документы в инспекции через сайт ФНС, по почте или через боксы. Фото: pixabay

Петербуржцы смогут подавать документы в инспекции через сайт ФНС, по почте или через боксы. Фото: pixabay

С 2 февраля налоговые инспекции Петербурга приостановили прием граждан в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, запросы, обращения, заявления, налоговые декларации и другие документы петербуржцы смогут направлять по телекоммуникационным каналам связи, через «личный кабинет» на сайте ведомства, по почте или через бокс для приема входящей корреспонденции. В случае, если налогоплательщик отправит документы через бокс, ему не предоставят отметку о дате приема.

Выдавать квалифицированную электронную подпись в МИФНС России №15 по Петербургу будут в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургским подросткам и детям закрыли вход в кафе, рестораны и магазины.