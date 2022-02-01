Петербургским подросткам и детям закрыли вход в кафе, рестораны и магазины

Петербургским подросткам и детям закрыли вход в кафе, рестораны и магазины
Детям запрещается посещать кафе и рестораны. Фото: pixabay.com

Ограничительные меры, связанные с новой коронавирусной инфекцией, продолжат действовать до 13 февраля в Петербурге.

Администрация Северной столицы приняла решение, согласно которому вводятся дополнительные карантинные меры. По большей части они коснутся несовершеннолетних. Так, со 2 и по 13 февраля дети и подростки не смогут посещать кафе, магазины, рестораны и прочие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино, театров и прочего.

«Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания за исключением территорий вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах», — сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Данная мера не распространяется лишь на аптеки и продовольственные магазины. Кроме этого, постановление запрещает проведение почти всех спортивных и физкультурных мероприятий для детей.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%.

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