Эксперты сообщили о резком росте закредитованности россиян

Эксперты сообщили о резком росте закредитованности россиян
Банки подтвердили выросшую долговую нагрузку граждан. Фото: Pixabay

Закредитованность россиян резко выросла. За 2021 год порядка 19,5 млн россиян оформили хотя бы один кредит наличными.

Так, среди банковских клиентов, которые в IV квартале прошлого года обращались за новым займом, 16% уже имели четыре или больше займов. При этом в допандемическом 2019 году доля таких граждан составляла 12%.

Как сообщили «Известия», также с апреля по октябрь прошлого года на 6 млн возросло число россиян, долговая нагрузка которых превышает 50%. По мнению экспертов, если этот показатель превышает 40%, то это, как правило, негативно сказывается на уровне жизни человека.

По мнению аналитиков, основной причиной закредитованности россиян стал пандемический кризис в 2020 году.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России хотят сократить срок потребительских кредитов до пяти лет.

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