В России хотят сократить срок потребительских кредитов до пяти лет

В Госдуме предложили сократить максимальный срок заключения необеспеченного потребительского кредита до пяти лет.

Соответствующий проект закона уже подготовлен. Предполагается, что нововведения могут вступить в силу до конца 2022 года. При этом банкам дадут время на адаптацию к новым условиям.

Как сообщили «Известия», финансовые организации обяжут предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения дополнительных услуг, а также информировать его об изменениях в полной стоимости займа в случае пересмотра договора.

Кроме того, могут внести в расчет полной стоимости кредита любые платежи в пользу кредитора или третьих лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число россиян, пользующихся кредитными картами, в январе 2022 по сравнению с данными за аналогичный период прошлого год увеличилось вдвое. Это может быть связано с повышением цен.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.