Спрос на кредитные карты среди россиян удвоился

Кредитки стали чаще интересовать россиян от 18 до 24 лет. Фото: Pixabay

Кредитки стали чаще интересовать россиян от 18 до 24 лет. Фото: Pixabay

Число россиян, пользующихся кредитными картами, в январе в январе 2022 по сравнению с данными за аналогичный период прошлого год увеличилось вдвое.

Кредитки стали чаще интересовать россиян от 18 до 24 лет — в 2,2 раза больше молодежи подали заявки на их оформление. Больше всего таких обращений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на исследования маркетплейса «Сравни.ру», такие показатели вызваны активной позицией банков по привлечению молодых заемщиков (до 25 лет). При этом все реже стали оформлять потребительские кредиты люди старше 55 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне в январе 2022 года набрали потребительских кредитов на рекордный для этого месяца объем из-за повышения цен.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.