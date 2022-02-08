Россияне взяли рекордное число кредитов, опасаясь дальнейшего падения рубля

Россияне в январе 2022 года набрали потребительских кредитов на рекордный для этого месяца объем из-за повышения цен.

Так, общий объем выданных населению кредитов составил 913,9 млрд рублей. Показатель стал рекордным для первого месяца года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, общий объем кредитов вырос на 22,7%.

Как сообщил «Коммерсантъ», российские банки также выдали 1,7 млн кредитов наличными на общую сумму в 470,4 млрд рублей. В количественном выражении это на 38% выше показателя прошлого года, в денежном — на 18,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как избавиться от долгов по кредитам. Эксперты отметили, что человек не сможет разобраться с долгами без анализа личных финансов и расходов. Полученные средства нужно откладывать, а лучше направить на ускоренное погашение кредитов.