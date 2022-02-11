Пожилая петербурженка решила вложиться в акции и потеряла 2,5 миллиона

Пожилая петербурженка решила вложиться в акции и потеряла 2,5 миллиона
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают мошенников, обманувших пожилую горожанку на 2,5 млн рублей.

В четверг, 10 февраля, в полицию обратилась 69-летняя медсестра. Она рассказала, что в период в декабре 2021 года через интернет искала возможности вложения денежных средств в акции ПАО «Газпром» для дальнейшего увеличения своего капитала, когда ей поступило предложение вложить деньги в дочернюю фирму компании.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, после с 24 декабря по 15 января заявительница оформляла микро-займы, кредит и осуществляла переводы со своих счетов и накопления мужа на указанные неизвестным счета.

Сумма ущерба составила 2 528 043 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».

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