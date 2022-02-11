Подросток обвинил мать в попытке задушить четырехмесячного брата в Тихвине

В Тихвинском районе Ленобласти госпитализировали четырехмесячного ребенка после того, как мать душила его подушкой. В полицию обратился старший сын женщины.

В четверг, 10 февраля, из квартиры дома на улице Ярослава Иванова в Тихвине в больницу доставили малыша 2021 года рождения. Мальчик находился в удовлетворительном состоянии с осаднением на груди, спине и бедрах.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18-летний юноша рассказал правоохранителям, что мать попыталась задушить его младшего брата подушкой, крича при этом, что сын ей не нужен.

Женщину задержали. Семья не полная, на учетах не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК проведет проверку после госпитализации истощенного ребенка с ожогами в Петербурге. Семимесячный малыш поступил в Детскую городскую больницу в тяжелом состоянии.