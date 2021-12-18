СК проведет проверку после госпитализации истощенного ребенка с ожогами в Петербурге

СК проведет проверку после госпитализации истощенного ребенка с ожогами в Петербурге
Ребенком занимаются медики. Фото: pixabay

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного ребенка.

Вечером 17 декабря из квартиры, расположенной в из одном из домов по проспекту Энтузиастов в больницу с термическими ожогами был госпитализирован 7-месячный мальчик, где ему в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщили в СК РФ по Петербургу. Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Ребенок поступил в Детскую городскую больницу в тяжелом состоянии, с застарелыми 2-3х суточными ожогами, врачи диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточно- в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Петербурге.сть. Повреждений внутренних органов после обследования не обнаружено. На данный момент ребенок активно усваивает питание, сохраняется положительная динамика восстановления», — уточнили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Петербурге.

Отец мальчика находится в командировке в другом регионе. Он пообещал забрать сына по возвращению. Ребенок в ближайшие 10 дней будет оставаться в больнице под наблюдением врачей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мурино утром подросток собирался в школу, и вдруг ему стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть.

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