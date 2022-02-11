Раскрыта причина смерти актрисы фильмов «Стиляги» и «Адаптация» Евгении Брик

Евгении Брик не стало в возрасте 40 лет. Фото: кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Евгении Брик не стало в возрасте 40 лет. Фото: кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Популярная российская актриса театра и кино Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Она боролась с онкологическим заболеванием.

Евгении Брик не стало в четверг, 10 февраля. Трагическое известие шокировало ее поклонников. Причину смерти артистки назвала актриса Юлия Ауг. По ее словам, звезда сериалов скрывала свой недуг от всех. О ее болезни никто не догадывался, а о недуге знали только близкие, рассказала актриса в беседе с «РИА Новости».

Когда именно у актрисы обнаружили данное заболевание не сообщается.

Евгения Брик известна по фильмам «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и «Стиляги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти мультипликатора, режиссера Галины Воропай. Она скончалась на 50-м году жизни. Воропай также была художником-аниматором мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей».