5 напитков против висцерального жира

Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Американский портал Eat This, Not That опубликовал большую статью, в которой диетологи рассказали о полезных напитках. Если их пить, жир на животе не только не будет нарастать, но может и уйти со временем.

По словам диетолога Сьюзен Боуерман, нет напитков, которые бы понижали уровень сахара в крови. А вот сладкого питья, которое приводит к ожирению, много. Всем, кто хочет контролировать вес, стоит отказаться от употребления сладких газировок, содержащих сахар.

А вот диетические газированные напитки, в которых сахара нет, не приводят к появлению нежелательных килограммов. Если пить продукты, не содержащие калорий, то можно сбросить лишний вес.

Напитки без калорий заполняют желудок, что позволяет меньше есть и контролировать потребление калорий. А некоторые напитки подавляют чувство голода. Правда, очень важно следить за тем, с чем употребляются несладкие напитки. Ведь если заедать чай жареной картошкой, то никакого диетического эффекта не будет.

К напиткам, помогающим избавиться от висцерального жира, диетолог отнесла:

Несладкие газированные напитки без сахаров и с нулевым содержанием калорий;

Несладкий зеленый чай. Благодаря кофеину и катехинам он способствует активизации биологических процессов в организме: окислению жира, повышению тонуса;

Черный чай без сахара. Флавоноиды, входящие в его состав, помогают снизить процент висцерального жира на животе;

Кофе не только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Если пить кофе, то организм выделяет больше тепла, что приводит к повышению расхода калорий и, соответственно, похудению. Пить кофе, естественно, тоже нужно несладкий;

Протеиновые коктейли с сывороточным белком в основе дают долгое ощущение сытости. При этом они не содержат быстрых углеводов, а значит не откладываются лишними килограммами на боках и животе. Такие коктейли полезны для тех, кто хочет похудеть еще и потому, что не дают потерять мышечную массу.

Боуерман также подчеркнула, что не стоит надеяться только на напитки. Они сами не сжигают килограммы лишнего жира, а только помогают контролировать аппетит и не набирать вес.