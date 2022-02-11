Скрытая судимость петербургской учительницы выявила механизм возможного попадания педофилов в школы

Судьба петербургского преподавателя Серафимы Сапрыкиной снова открыла общественности глаза на неидеальную систему безопасности школ.

Общественность обсуждает скандальный инцидент с учительницей петербургской гимназии уже больше недели. Серафиму Сапрыкину уволили после урока, на котором она прочитала старшеклассникам стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Позднее в средствах массовой информации появились материалы, согласно которым, учительница имеет судимости. Женщину разгневали домыслы. Она гневно отозвалась на слова журналистов на своей страничке в социальной сети в Facebook, отрицая эту информацию. Она также выложила в доказательство справку об отсутствии судимости, где указана ее прошлая фамилия — Казимова.

По информации пресс-службы судов Волгоградской области, женщина по имени Сима Казимова действительно была судима в возрасте 19 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда россиянка ранила ножом знакомого на домашней вечеринке и получила за это два года условно. Якобы после этого случая женщина сменила имя и решилась на переезд в Петербург.

Скрытая неизвестным пока образом судимость учительницы демонстрирует возможные пути попадания в школы бывших осужденных за различные преступления, в том числе и за педофилию.

Так, чтобы устроиться на работу в образовательное учреждение достаточно справки о несудимости. Никаких дополнительных проверок претенденты не проходят, что повышает вероятность того, что рядом с детьми может оказаться, например, педофил.

В связи с этим Мойка78 направила запрос к вице-губернатору Ирине Потехиной, контролирующей деятельность комитета по образованию Петербурга, с вопрос о том, какие меры будут приниматься со стороны правительства для защиты несовершеннолетних?

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании в Московском районе подозреваемого в развращении учителя биологии. В среду, 8 декабря, в правоохранительные органы обратились 2 женщины с сообщением, что в отношении их сыновей были совершены развратные действия в школе.