Закон о повышении пенсий для военных внесен в Государственную думу

Для повышения уровня выплат для военных пенсионеров было принято решение увеличить размеры довольствия и доплату для ветеранов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Для повышения уровня выплат для военных пенсионеров было принято решение увеличить размеры довольствия и доплату для ветеранов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Законопроект, разработанный в Совете Федерации, внесли на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Депутатам предстоит рассмотреть поправки об индексации ежемесячных выплат для военных пенсионеров. Посмотреть законопроект можно на сайте Государственной думы в электронной базе.

Михаил Мишустин призвал депутатов как можно скорее рассмотреть разработанный кабинетом министров проект. Премьер-министр надеется, что никаких бюрократических проволочек не будет, и люди смогут получить повышенные пенсии в ближайшее время и без задержек.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что размер пенсий повышается с 01.01.2022 на 8,6%, для чего будут применены разные механизмы в рамках законодательства Российской Федерации.

Особо отмечается, что незапланированное повышение и увеличенные выплаты уже внесены в бюджет 2023-2024 годов, который скорректировали с учетом внеплановых затрат. Изначально планировалась индексация пенсий только на 5,9%, однако после президентских распоряжений процент индексации был приравнен к реальному показателю инфляции.

Для повышения уровня выплат для военных пенсионеров было принято решение увеличить размеры довольствия и доплату для ветеранов. Довольствие для проходивших воинскую службу повысят до 77,41%, а доплату для ветеранов до 4,6% дополнительных выплат. Ранее довольствие при вычислении пенсии рассчитывалось в 74%. Таким образом надбавки к пенсии позволят компенсировать рост инфляции.

Прописано и финансово-экономическое обоснование к законопроекту. Специалисты уже подсчитали, какие расходы дополнительно потребуются для выполнения обязательств по выплатам военным пенсионерам. Общие затраты составят 154,3 млрд рублей, которые равномерно будут компенсированы из планового бюджета 2022-2024 годов. Соответствующие корректировки уже внесены в бюджет.

Курировать закон будет Комитет Государственной думы по обороне. Первый заместитель председателя комитета Андрей Красов пообещал, что законопроект о повышении пенсий военным пенсионерам и ветеранам будет рассмотрен в приоритетном порядке.