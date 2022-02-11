В Петербурге задержали мигранта, разыскиваемого за особо тяжкое преступление

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске.

В четверг, 10 февраля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 38-летний гражданин одного из сопредельных государств, находящийся в розыске у себя на родине. Его поймали на Заневском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления на территории своего государства.

Инициатор розыска уведомлен о задержании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Он совершил мелкое хищение товара из гипермаркета. Когда росгвардейцы проверили гражданина, то выяснили, что он числится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Кировском районе города.