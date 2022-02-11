На проспекте Обуховской обороны загорелся трамвай: транспорт весь в дыму

Горящий трамвай удалось заснять очевидцем происходящего в Невском районе Санкт-Петербурга.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» в пятницу, 11 февраля.

К счастью, пассажиров общественного транспорта удалось вывести из салона еще до начала задымления.

Судя по видеозаписи, трамвай стоял в клубу дыма. Отмечается, что на месте случившегося было затруднено движение автомобилей. Данных о пострадавших не приводилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель фуры вылетел из кабины после дорожно-транспортного происшествия с еще тремя большегрузами на трассе М-11 «Нева» в Окуловском районе Новгородской области.