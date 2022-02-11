На проспекте Обуховской обороны загорелся трамвай: транспорт весь в дыму

На проспекте Обуховской обороны загорелся трамвай: транспорт весь в дыму
Трамвай задымился. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Горящий трамвай удалось заснять очевидцем происходящего в Невском районе Санкт-Петербурга.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» в пятницу, 11 февраля.

К счастью, пассажиров общественного транспорта удалось вывести из салона еще до начала задымления.

Судя по видеозаписи, трамвай стоял в клубу дыма. Отмечается, что на месте случившегося было затруднено движение автомобилей. Данных о пострадавших не приводилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель фуры вылетел из кабины после дорожно-транспортного происшествия с еще тремя большегрузами на трассе М-11 «Нева» в Окуловском районе Новгородской области.

задымление новости СПб обуховская оборона пожар происшествие трамвай


 

Новости партнеров
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Обуховской обороны загорелся трамвай: транспорт весь в дыму
Сумму штрафа для безбилетников могут повысить до 2500 рублей в Петербурге
Петербургский суд зарегистрировал дело против почетного консула Непала
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован
Следователи Ленобласти начали проверку после стрельбы в ребенка в ...
ПФР автоматически назначит более выгодные пенсии для людей старше 80 лет
На глазах у родителей: под Петербургом электричка сбила ребенка
ПФР готов принимать заявления на выплату 14 тыс. рублей в феврале