После смерти 6-летнего петербуржца под электричкой завели уголовное дело

После смерти 6-летнего петербуржца под электричкой завели уголовное дело
Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Маленького мальчика задел электрический поезд на участке Октябрьской железной дороги. От полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Все случилось в Сестрорецке на перегоне Лахта — Новая Деревня. 6-летний малыш выбежал на пути перед пригородным поездом. Машинист заметил мальчика, применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось.

Смерть маленького петербуржца увидели его отец и сестра.

Следователи осмотрели место случившегося с применением криминалистической техники, были допрошены члены локомотивной бригады. Специалисты назначили экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи Ленобласти начали проверку после стрельбы в ребенка в гатчинской школе.

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