Следователи Ленобласти начали проверку после стрельбы в ребенка в гатчинской школе

Следователи Ленобласти начали проверку после стрельбы в ребенка в гатчинской школе
Подросток принес оружие в школу. Фото: pixabay

Подросток обстрелял из пневматического пистолета своего одноклассника в одной из гатчинских школ. Раненому понадобилась помощь врачей.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, мальчик решил прихвастнуть перед ровесниками в четверг, 10 февраля. Для этого он заявился в школу с оружием. Дождавшись перемены ребенок достал пистолет, а затем два раза выстрелил в одного из одноклассников.

В Следственном Управлении Следственного комитета по Ленинградской области организовали проверку по факту случившегося.

Потерпевшему пришлось обратиться к медикам. Мальчику диагностировали гематомы на туловище и ягодице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель наркодиспансера размахивал перед врачами пистолетом на улице Славы.

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