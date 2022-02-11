Следователи Ленобласти начали проверку после стрельбы в ребенка в гатчинской школе

Подросток обстрелял из пневматического пистолета своего одноклассника в одной из гатчинских школ. Раненому понадобилась помощь врачей.
Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, мальчик решил прихвастнуть перед ровесниками в четверг, 10 февраля. Для этого он заявился в школу с оружием. Дождавшись перемены ребенок достал пистолет, а затем два раза выстрелил в одного из одноклассников.
В Следственном Управлении Следственного комитета по Ленинградской области организовали проверку по факту случившегося.
Потерпевшему пришлось обратиться к медикам. Мальчику диагностировали гематомы на туловище и ягодице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель наркодиспансера размахивал перед врачами пистолетом на улице Славы.