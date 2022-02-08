Посетитель наркодиспансера размахивал перед врачами пистолетом на улице Славы

Посетитель наркодиспансера размахивал перед врачами пистолетом на улице Славы
Мужчина задержан. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Гражданина, нарушавшего общественный порядок, поймали с пневматическим пистолетом в Новом Девяткино.

Об этом сообщает во вторник, 8 февраля, ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В Новом Девяткино Ленинградской области Всеволожского района мужчина заявился в наркологический диспансер и размахивал там пневматическим пистолетом.

Гражданин был в нетрезвом виде, когда пришел в медицинское учреждение на улице Славы. Там он стал вести себя неадекватно и очень агрессивно. После из хулиганских побуждений он достал пистолет.

Сотрудники диспансера среагировали оперативно. Они нажали тревожную кнопку. На место выехали сотрудники Росгвардии, которые задержали правонарушителя.

У задержанного забрали пневматический пистолет, оказалось, что он не подлежит лицензированию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в бизнес-центре на Казанской улице агрессивный посетитель рассек администратору бровь.

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