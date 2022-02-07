В БЦ на Казанской улице агрессивный посетитель рассек администратору бровь

Мужчина, нанесший побои гражданину, уже задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 7 февраля.

В центре Петербурга пьяный мужчина заявился в бизнес-центр на Казанской улице. Он вел себя шумно и несдержанно. Администратор решил сделать ему замечание, за что его «покарали». Агрессор нанес работнику несколько ударов в область головы.

Когда персонал БЦ заметил драку, то тут же нажал тревожную кнопку. Буквально через три минуты прибыли росгвардейцы. Они задержали дебошира прямо на месте происшествия и доставили в отдел полиции.

Пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт. У него была рассечена бровь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое мигрантов ограбили и избили таксиста на улице Белы Куна.