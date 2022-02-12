Врачи объяснили, почему нужно спать только в полной темноте

У «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже. Фото: pixabay

У «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже. Фото: pixabay

Заместитель главврача Ямальского центра общественного здоровья и медпрофилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова считает, что сон не в полной темноте может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

По словам эксперта, если человек засыпает или спит при источниках света, в организме перестает должным образом вырабатываться гормон мелатонин.

«Если не придерживаться этих правил [спать в полной темноте], начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна», — приводит ее слова URA.RU.

Невролог и сомнолог Елена Царева отметила, что нарушения сна в перспективе отражаются на многих органах и тканях.

Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе, а потом может привести к развитию онкологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после COVID-19 может наблюдаться бессонница от трех до шести месяцев, отмечает эксперт. После перенесенного коронавируса, по мнению врача-невролога, сомнолога Елены Царевой, примерно у 30% пациентов может наблюдаться потеря сна.