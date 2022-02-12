Стало известно, когда россияне чаще обращаются за помощью

Стало известно, когда россияне чаще обращаются за помощью
Спорт спасает от уныния и депрессии. Фото: pixabay.com

Психолог и коуч Александр Кичаев рассказал, когда у него больше всего наблюдается пациентов.

По его словам, из-за пандемии необходимость в психологической поддержке теперь реже привязана к сезону.

«Раньше было устойчивое словосочетание «осенняя депрессия». Обесцвечивание ландшафта, спад энергии — человек идет к психологу за поддержкой и пониманием. Сейчас многие перешли на удаленку, и у них — зимой и летом одним цветом», — приводит его слова RT.

Психолог также рассказал, что пациенты часто обращаются за помощью после Нового года — кто-то из его встретил его не с теми и утратил ощущение праздника, а кто-то с наступлением нового года задался вопросом о поиске себя и почувствовал себя несчастным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали о пользе отказа от гаджетов. Для идеального детокса нужны две недели, проведенные без каких-либо гаджетов. Но неделя или даже всего один день в неделю тоже будут полезны.

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