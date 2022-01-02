Цифровой детокс: врачи рассказали о пользе отказа от гаджетов

Почти каждый современный человек в той или иной степени имеет зависимость от гаджетов. Фото: pixabay

Почти каждый современный человек в той или иной степени имеет зависимость от гаджетов. Фото: pixabay

Врачи советуют отказаться от гаджетов на время новогодних каникул, чтобы укрепить физическое и психологическое самочувствие.

Клинический психолог Валерия Замятина рассказала, что многие ее пациенты жалуются, что постоянно отвлекаются на телефон, проверяя что-то каждые 2-3 минуты. По мнению специалиста, из-за своей физиологии мозг человека не способен обрабатывать такое большое количество информации и «давать адекватную реакцию». Это может привести к тревоге, проблемам со сном, стрессу и заниженной самооценке.

«То, что является для нас просто картинкой и текстом, для наших систем восприятия является сложным объемным пулом информации, который надо разбить на составляющие по цвету, звуку, смыслу и разложить по полочкам. Соответственно, у нашей центральной нервной системы нет ни минутки передышки», — цитирует психолога «Газета.Ru»

Как считает Замятина, решить эту проблему можно с помощью цифрового детокса, особенно во время новогодних праздников, когда можно переключиться на общение в реальной жизни.

Она посоветовала проводить хотя бы 2-3 часа в день без телефона, не считая времени сна, и поставить лимит времени на соцсети — двух часов в день будет достаточно.

Заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-кардиолог клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров считает, что почти каждый современный человек в той или иной степени имеет зависимость от гаджетов.

Специалист рассказал, что каждое уведомление на гаджете вызывает у пользователя микро-стресс: учащается сердцебиение и вырабатывается кортизол. Со временем это перерастает в тревожность и ощущение загнанности.

Для идеального детокса нужны две недели, проведенные без каких-либо гаджетов. Но неделя или даже всего один день в неделю тоже будут полезны.

Появившееся свободное время Александров посоветовал посвятить творчеству, спорту, прогулкам на свежем воздухе или уборке. Можно уехать за город, приготовить вкусную еду или заняться рукоделием.

«Новогодние каникулы в сочетании с цифровым детоксом оставят ощущение настоящего отдыха и волшебства «как в детстве» и здорово разгрузят нервную и сердечно-сосудистую систему», — подчеркнул специалист.

Врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала, что отказ от устройств снизит уровень тревоги и стресса, уменьшит усталость и сухость глаз, улучшит сон и даже положительно скажется на самооценке — человек не сможет сравнивать себя с другими в соцсетях.

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