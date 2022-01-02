Россиянам дали советы, как не набрать лишний вес в новогодние праздники

Россиянам дали советы, как не набрать лишний вес в новогодние праздники
Особенно тяжелым для организма будет сочетание спиртного и тяжелой пищи. Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук Елена Ткач порекомендовала больше двигаться на открытом воздухе и пить много воды, чтобы сохранить фигуру во время новогодних праздников.

Врач указала на важность нормализации обычного питания после каникул. По ее словам, лучше отказаться от идеи устраивать разгрузочные дни. Вместо этого следует убрать перекусы и ограничить прием мучного, сладкого и жирного. Об этом пишут «Известия».

Высококалорийную пищу стоит заменить легкоусвояемыми белковыми продуктами, к которым относятся птица, яйца и молочные продукты с низким процентом жира.

Ткач отметила, что особенно тяжелым для организма будет сочетание спиртного и тяжелой пищи. Кроме того, она посоветовала выпивать по 1,5 литра воды в день, а сладкие газированные напитки заменить морсом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о вреде смузи для желудка.

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