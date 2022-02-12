В Госдуме сообщили, когда будет погашена задолженность по коронавирусным выплатам врачам

В Госдуме сообщили, когда будет погашена задолженность по коронавирусным выплатам врачам. Фото: комитет по здравоохранению

В Госдуме сообщили, когда будет погашена задолженность по коронавирусным выплатам врачам. Фото: комитет по здравоохранению

Уже с декабря петербургские медики не могут дождаться выплат за работу с коронавирусными больными в красной зоне. И вот, наконец, в Госдуме анонсировали, когда специалисты смогут получить обещанные деньги.

Депутат Госдумы Тетердинко сообщил, что выплаты медики должны получить на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Поддержка врачей, особенно в столь сложный период, — это наш общий долг. Партия и впредь будет следить за тем, чтобы для медиков создавались достойные и комфортные условия работы», — заявил Тетердинко.

Отмечается, что в комитете по социальной политике знают о ситуации с задержками выплат. Это связывают со сложным согласованием нужных документов. Проект постановления для поощрения врачей за работу с больными COVID-19 находится уже на последней стадии согласования, поэтому в ближайшее время будет подписан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врачи в Петербурге, работающие в красной зоне, уже с декабря 2021 года не получают доплат за работу с коронавирусными пациентами.